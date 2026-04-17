Il ministro dell’interno si trova nel suo ufficio al Viminale, mantenendo un atteggiamento riservato mentre si susseguono le notizie sulla vita privata di una figura pubblica. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali riguardo alle questioni che coinvolgono questa persona, e il silenzio continua a prevalere. I giornalisti presenti cercano di ottenere commenti, ma al momento non ci sono risposte ufficiali da parte dell’entourage del ministro.

Mentre emergono nuovi aspetti della vita privata di Claudia Conte, Matteo Piantedosi pensa al lavoro ed evita il gossip e i giornalisti In questi giorniMatteo Piantedosi è molto impegnato sul lavoro, un ottimo metodo per distrarsi dal caso mediatico scoppiato su di lui e la relazione conClaudia Contesu cui si discute da ormai 2 settimane. Tante domande a cui ancora non è stata trovata una risposta. Mentre il ministro preferisce mantenere il silenzio su questo caso, i giornalisti continuano a scavare e a far emergere tutto ciò che non torna sul caso della giornalista. In questi giorni ciò di cui si sta parlando di più è il caso della laurea. Se in alcuni documenti ha attestato di aver fatto l’università presso la Luiss ben presto si è scoperto che,in realtà, pare che abbia conseguito il titolo all’università telematica Pegaso.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Piantedosi si blinda al Viminale: ancora silenzio sul caso Conte

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