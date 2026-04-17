Natalia Paragoni, influencer molto seguita in Italia, si trova attualmente in ospedale dopo aver subito un intervento chirurgico d’urgenza. La donna è in attesa del suo secondo bambino e le sue condizioni sono oggetto di attenzione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’intervento o sulle sue condizioni di salute attuali. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i suoi follower e sui social media.

Momenti di ansia per Natalia Paragoni, influencer italiana tra le più seguite del momento, attualmente incinta del suo secondo figlio. La 29enne, diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione a "Uomini e Donne", ha raccontato sui social di essersi sottoposta a un delicato intervento dopo la comparsa improvvisa di un rigonfiamento al collo. "Non ve ne ho mai parlato", ha confessato ai follower, mostrandosi provata e con un cerotto visibile poco sopra la clavicola. Dietro quel silenzio, però, si nascondevano giorni di preoccupazione, culminati con l’ingresso in sala operatoria: "Panico e pianti", ha ammesso senza filtri. Chi è Natalia Paragoni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura per Natalia Paragoni: in attesa del secondo figlio e operata d’urgenza. Cosa sta succedendo

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