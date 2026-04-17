L'astrologo Paolo Fox ha pubblicato le previsioni per il fine settimana del 18 e 19 aprile, con un'attenzione particolare ai Gemelli. Le sue indicazioni si concentrano sulle influenze planetarie che interesseranno i vari segni zodiacali durante il weekend. Le previsioni sono state diffuse attraverso diversi canali, offrendo uno sguardo sulle tendenze generali per i giorni di sabato e domenica.

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox del weekend 18 e 19 aprile, i Gemelli devono dare priorità ai sentimenti e sfruttare l'energia del weekend per perseguire grandi ambizioni e fare nuovi incontri. I nativi del Cancro vivono una fase concreta e decisa in amore grazie a un Giove favorevole. I nati sotto il segno dello Scorpione si mostrano combattivi e pronti a difendere le proprie idee in un fine settimana ricco di emozioni. Ariete – Finalmente ti lasci alle spalle il grigiore e ingrani la marcia giusta. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, questo fine settimana è il tuo palcoscenico per il riscatto: se qualcuno ha provato a metterti i bastoni tra le ruote, ora hai la grinta necessaria per prenderti la tua rivincita.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 18 e 19 aprile: la priorità dei Gemelli

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