ora le frattaglie sono chic

Negli ultimi anni, le frattaglie sono riapparsi sulle tavole di molti, passando da cibo considerato di scarso valore a ingrediente apprezzato. Dopo essere state a lungo evitate e viste con disgusto, sono tornate di moda, trovando spazio in menu di ristoranti e in ricette di appassionati. Questo cambiamento ha portato a un rinnovato interesse per questo tipo di carne, che ora viene valorizzata e considerata un elemento di tendenza.

Dopo essere uscite dalle abitudini ed essere state a lungo motivo di disgusto, da anni sono tornate nei menù di certi ristoranti anche a caro prezzo Ai cuochi ingredienti come trippa fritta, fegato alla brace o rognone piacciono perché permettono di proporre piatti poco comuni eppure spesso economici, che si prestano a essere “raccontati”, una caratteristica ormai essenziale in certi contesti gastronomici, ma che sono anche più sostenibili perché mangiandoli si riducono gli scarti degli animali macellati. E soprattutto, arrivano da una tradizione popolare che va molto di moda recuperare. Ma animelle, ghiandole di agnello o vitello, cervello o polmone vengono preparati con tecniche più elaborate rispetto al passato, quando si mangiavano nelle trattorie, ma soprattutto nelle case, perché erano economiche e accessibili.🔗 Leggi su Ilpost.it

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