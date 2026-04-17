La guerra in Iran sta influenzando i prezzi delle materie prime, con effetti diretti su diversi settori. La chiusura dello stretto di Hormuz ha portato a un incremento di circa 950 euro all’anno per le famiglie italiane, secondo i calcoli ufficiali. Oltre alla benzina e al diesel, si registrano aumenti anche nei costi di prodotti come la mozzarella e la plastica, con conseguenze sulla spesa quotidiana.

La guerra contro l’Iran ha un impatto globale. La chiusura dello stretto di Hormuz, il rallentamento dei passaggi delle navi petrolifere e non solo, costano alle famiglie italiane fino a 950 euro in più all’anno. Una cifra che va considerata alla luce degli aumenti delle bollette di gas e luce, del costo del carburante alla pompa di benzina e degli effetti indiretti sul trasporto dei beni alimentari e delle materie prime. L’impatto della guerra contro l’Iran Una tregua talmente fragile che non sta cambiando l’impatto della guerra degli Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Continuano infatti gli aumenti dei prezzi di materie prime, bollette di luce e gas, ma anche assicurazioni, mutui, carburante, beni alimentari e molto altro.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Non solo benzina e diesel, la guerra in Iran colpisce le materie prime: rincari dalla mozzarella alla plastica

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