Natale di Roma 2026 | quattro giorni di eventi gratuiti tra musica arte e storia

Da funweek.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 19 al 22 aprile, la città organizza quattro giorni di eventi gratuiti dedicati alla ricorrenza natalizia. Le iniziative spaziano tra musica, arte e storia e si svolgono in diverse zone della capitale. La manifestazione celebra la nascita dell’antica città con un programma che coinvolge diverse location, offrendo al pubblico opportunità di approfondimento e svago senza costi.

Dal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. Iscriviti alla  Newsletter Funweek Roma,  è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>    Per il 2779° anniversario della fondazione, la città si anima con concerti, visite guidate, itinerari urbani e appuntament i tra i luoghi più iconici e i quartieri meno centrali, coinvolgendo cittadini e visitatori in un grande racconto collettivo. Cuore delle celebrazioni sarà la giornata del 21 aprile, quando la musica invaderà il centro storico con i concerti delle bande delle Forze Armate.🔗 Leggi su Funweek.it

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