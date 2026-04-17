Natale di Roma 2026 | quattro giorni di eventi gratuiti tra musica arte e storia

Dal 19 al 22 aprile, la città organizza quattro giorni di eventi gratuiti dedicati alla ricorrenza natalizia. Le iniziative spaziano tra musica, arte e storia e si svolgono in diverse zone della capitale. La manifestazione celebra la nascita dell’antica città con un programma che coinvolge diverse location, offrendo al pubblico opportunità di approfondimento e svago senza costi.

Dal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Per il 2779° anniversario della fondazione, la città si anima con concerti, visite guidate, itinerari urbani e appuntament i tra i luoghi più iconici e i quartieri meno centrali, coinvolgendo cittadini e visitatori in un grande racconto collettivo. Cuore delle celebrazioni sarà la giornata del 21 aprile, quando la musica invaderà il centro storico con i concerti delle bande delle Forze Armate.🔗 Leggi su Funweek.it Nis, Serbia: The Birthplace of Constantine the Great, Walking Tour 4K Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | 2779° Natale di Roma, tutti gli eventi in programma; 2779° NATALE DI ROMA; XXVI Edizione del Natale di Roma con il Gruppo Storico Romano; Natale di Roma 2026, tutti gli eventi nel fantastico appuntamento. Natale di Roma 2026: ecco il programma completo del 21 aprile con visite e concerti gratisNatale di Roma 2026, il 21 aprile Roma celebra il 2779° anniversario con cerimonie in Campidoglio, visite gratis e concerti diffusi nel centro. ilquotidianodellazio.it Natale di Roma 2026: quattro giorni di eventi gratuiti tra musica, arte e storiaDal 19 al 22 aprile Natale di Roma torna a celebrare la nascita dell’Urbe con un ricco programma di iniziative culturali gratuite diffuse in tutta Roma. funweek.it Per festeggiare il Natale di Roma diversi appuntamenti vi aspettano nel Sistema Musei di Roma Capitale. Sul territorio, l’attività Itinerari urbani: un percorso nella street art al Quadraro vi guiderà alla scoperta delle opere realizzate nel quartiere info bit.ly/4sFvS x.com Buongiorno da Roma, la Città Eterna è pronta a festeggiare il suo Natale. Dal 17 al 21 aprile si svolgerà la rappresentazione del Natale di Roma che per l'edizione 2026 ha come tema "Roma, città del diritto e dell’accoglienza" . Aprirà ufficialmente le celebr - facebook.com facebook