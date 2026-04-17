Mondiali 2026 dietro ai biglietti c’è la finanza | prestiti milionari per rivenderli a prezzi record

Durante i Mondiali del 2026, dietro alla vendita dei biglietti si nascondono operazioni finanziarie di grandi dimensioni. Una società americana ha stanziato 50 milioni di dollari per supportare una piattaforma specializzata nella rivendita di biglietti. Questo investimento permette di acquistare i tagliandi a prezzi inferiori e rivenderli a cifre molto più alte, generando un mercato molto attivo e complesso intorno alla vendita dei biglietti dell’evento sportivo.

I fondi di investimento puntano sui biglietti dei Mondiali di calcio: la società americana Eagle Point Credit Management ha messo a disposizione 50 milioni di dollari per sostenere Sports Illustrated Tickets, una piattaforma legata allo storico periodico sportivo. Il piano è semplice: comprare grandi quantità di biglietti per le partite più richieste e rivenderli sul mercato secondario a prezzi molto più alti. Un rendimento sopra al 10%. Secondo quanto riportato dal Financial Time s, la società americana Eagle Point finanzierebbe fino al 100% del costo dei biglietti acquistati, una pratica insolita nel mondo del credito. «Normalmente non si presta mai il 100% del valore», ha spiegato al quotidiano finanziario il fondatore, Thomas Majewski.🔗 Leggi su Open.online

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