Million Day | il 36 si ripete ecco i numeri del 7 aprile 2026

Le estrazioni del Million Day di martedì 7 aprile 2026 si sono concluse con la ripetizione del numero 36, segnando la conclusione della giornata. Come di consueto, si sono svolti due appuntamenti nel corso della giornata, attirando un numero consistente di partecipanti nel settore del gioco regolamentato. I numeri estratti sono stati comunicati attraverso i canali ufficiali e sono stati subito disponibili per gli utenti.

Le estrazioni del Million Day di martedì 7 aprile 2026 hanno la conclusione della giornata con i due consueti appuntamenti, confermando un flusso costante di partecipanti nel settore del gioco regolamentato. I numeri estratti nelle sessioni delle 13:00 e delle 20:30 hanno mostrato una distribuzione concentrata verso la parte centrale e medio-alta del tabellone numerico. I numeri estratti nelle sessioni diurne e serali. Il primo sorteggio della giornata, avvenuto nella fascia oraria pomeridiana delle 13:00, ha prodotto la combinazione 15 – 27 – 36 – 41 – 47. A completare il quadro dei numeri extra per questa prima uscita sono comparsi i valori 10, 20, 42, 44 e 52.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Million Day: il 36 si ripete, ecco i numeri del 7 aprile 2026 Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán Notizie correlate Estrazione Million Day di oggi, 2 aprile 2026: i numeri vincenti di giovedìEstrazione Million Day oggi giovedì 2 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, giovedì 2 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Estrazione Million Day di oggi, 3 aprile 2026: i numeri vincenti di venerdìEstrazione Million Day oggi venerdì 3 aprile 2026: i numeri vincenti in diretta live Oggi, venerdì 3 aprile 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi martedì 7 aprile: i numeri vincenti; Million Day: completati i due sorteggi del 7 aprile 2026; ?MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di domenica 12 aprile 2026: i numeri vincenti; Estrazione Million Day 12 aprile 2026: i numeri vincenti. Million Day, numeri vincenti di oggi 16 aprile 2026 | L’estrazione delle ore 20:30I numeri vincenti del Million Day per l'estrazione delle ore 20:30 di questo 16 aprile 2026, andremo a scoprirlo su questa pagina ... ilsussidiario.net Estrazione MillionDay n. delle ore 20:30 di giovedì 16 aprile 2026 #MillionDay #LeoBar_Sulbiate facebook