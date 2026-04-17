Venerdì mattina a Roma si prevedono molte nuvole in transito, mentre le condizioni del tempo al Nord mostrano un cielo coperto con presenza di nuvolosità diffusa. La temperatura si aggira intorno ai valori tipici di questa stagione, con venti deboli provenienti da sud. Nelle prime ore del mattino, il cielo appare nuvoloso su gran parte della regione, senza precipitazioni significative. Le previsioni indicano una giornata caratterizzata da nuvole e possibili schiarite nel pomeriggio.

meteo venerdì mattina l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole in transito al mattino con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuta altrove nel pomeriggio instabilità con fenomeni possibili su Alpi e Romagna Maggiori schiarite altrove generale miglioramento dalla serata al centro condizioni di tempo instabile al mattino con molte nuvole associate piogge sparse specie sui settori adriatici nel pomeriggio acquazzoni e temporali sviluppo sulle zone interne graduale miglioramento della serata con residuo azioni sui settori adriatici al sud giornata all'insegna del tempo instabile con nuvolosità irregolare Associata...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 17-04-2026 ore 06:15

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