Mattarella riceve Zelensky | Pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina

Il presidente della Repubblica ha incontrato il presidente ucraino nel corso di una visita ufficiale al Quirinale. Durante l'incontro, si è discusso del supporto italiano all'Ucraina e della volontà di mantenere un impegno costante. Il presidente ha ribadito che l’Italia continuerà a sostenere il paese in questa fase. La visita si è svolta in un clima di collaborazione e condivisione di obiettivi comuni.

Mattarella rassicura Zelensky in visita al Quirinale nella giornata di ieri: “l’Italia è e resterà al fianco di Kiev”. Il Capo dello Stato riceve il presidente ucraino e ribadisce la linea italiana nella cooperazione della sicurezza in Ucraina e in tutta Europa. Il colloquio al Colle avviene dopo l’incontro con Meloni. “È un autentico piacere accoglierla”. Con queste parole Sergio Mattarella ha ricevuto Volodymyr Zelensky, confermando “non solo la profonda amicizia che unisce Italia e Ucraina, ma anche il sostegno pieno e la totale vicinanza del nostro Paese al vostro, a ciò che state portando avanti con straordinaria tenacia e coraggio”. Il Presidente della Repubblica ha ricordato il colloquio che Zelensky ha avuto poco prima con la premier Giorgia Meloni: “Le avrà senza dubbio ribadito il supporto incondizionato dell’Italia.🔗 Leggi su 361magazine.com

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