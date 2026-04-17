Lotto tecnico | tante nuove vincite grazie all' esperto Antonio Pioggia i numeri

In questa settimana, i giocatori di gioco del Lotto hanno ottenuto diverse vincite grazie alle previsioni di Antonio Pioggia. Nella seconda estrazione consecutiva, si sono registrate due vincite di rilievo. La prima è avvenuta con un'estrazione a Bari il 14 aprile, quando sono usciti gli ambi 12-29. La seconda si è verificata a Milano il 16 aprile, con i numeri 32 e 90 sortiti.

Festival di vincite con le previsioni private dell'esperto del Lotto, Antonio Pioggia: in questa settimana in due estrazioni consecutive, i giocatori hanno sbancato vincendo con gli ambi 12-29 su Bari nell'estrazione del 14 aprile, e 32-90 su Milano estrazione di giovedì 16, aprile sortiti al.🔗 Leggi su Salernotoday.it Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 17 Gennaio 2026 Notizie correlate Lotto tecnico: nuove vincite grazie all'esperto Antonio Pioggia, i nuovi numeriSortiti l'ambo a Cagliari 37-70 al secondo colpo dal Metodo "I tre ambi killer" nell'estrazione del 28 febbraio e l'ambetto 21-83 su Milano al primo... Lotto tecnico: tante vincite grazie ai numeri dell'esperto Pioggia, le nuove ambate da giocareÈ stata una settimana ricchissima di vincite, quella appena trascorsa, grazie all'esperto del Lotto, Antonio Pioggia.