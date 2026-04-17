Lotto e Superenalotto | la caccia ai numeri ritardatari di stasera

Stasera, giovedì 16 aprile 2026, si svolgono le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto, attirando l’attenzione di milioni di giocatori in tutta Italia. Tra le varie strategie, molti utenti monitorano i numeri che non sono stati estratti da tempo, nella speranza di vederli uscire. Le scommesse sono aperte in ogni regione e l’attesa cresce man mano che si avvicina il momento delle estrazioni.

Le scommesse per le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto previste per questa sera, giovedì 16 aprile 2026, tengono in tensione milioni di appassionati in tutta Italia. Alle ore 20:00, l’appuntamento con la sessantunesima estrazione dell’anno porterà i numeri vincenti che potrebbero trasformare radicalmente il destino dei partecipanti. Il palinsesto serale di Lottomatica si conferma un appuntamento fisso per la collettività, con le estrazioni che si svolgono regolarmente ogni martedì, giovedì e sabato. Tuttavia, è importante ricordare che il calendario può subire lievi variazioni a causa di festività sia religiose, come il periodo pasquale o il Natale, sia laiche, ad esempio il due giugno o il 25 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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