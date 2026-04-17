Una donna ha segnalato di aver notato la comparsa di spotting alcuni giorni prima dell’arrivo delle mestruazioni, nonostante i cicli siano stati sempre regolari in passato. La donna chiede se questa condizione possa essere legata a eventuali patologie. La sua domanda riguarda i possibili motivi di questa perdita di sangue, che si verifica in modo ricorrente prima del ciclo mestruale.

Salve! Le scrivo perché ho un dubbio: ho sempre avuto cicli regolari, ma negli ultimi mesi ho iniziato ad avere spotting qualche giorno prima della mestruazione vera e propria. Non prendo contraccettivi ormonali e non ho mai avuto problemi ginecologici. Ho 37 anni. Questo tipo di perdite prima del ciclo è qualcosa di comune a questa età o può indicare qualche squilibrio o patologia? Buongiorno signora, generalmente questi spotting qualche giorno prima del ciclo mestruale non sono sintomo di patologia. Le consiglio comunque di effettuare un controllo ecografico transvaginale per escludere qualsiasi causa organica. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Lo spotting premestruale può essere sintomo di qualche patologia?”

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