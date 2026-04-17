Sabato 18 aprile 2026 alle 21:05 si svolgerà la sfida tra Lille e Nizza. La squadra di casa occupa attualmente il terzo posto in classifica e ha ottenuto una serie di risultati utili nelle ultime partite. Il Nizza, invece, si prepara ad affrontare la partita con l’obiettivo di interrompere la serie avversaria e rispondere alla recente vittoria del Marsiglia in trasferta. La partita si giocherà allo stadio delle due squadre.

Il Lille è terzo in classifica e in striscia positiva e contro il Nizza proverà ad allungare la serie positiva e rispondere al Marsiglia di scena a Lorient. La squadra di Genesio ha trovato sulla sua strada un Tolosa decisamente morbido e ne ha approfittato con un 4 a 0 esterno da grande squadra. I Dogues sono alla quarta vittoria consecutiva e in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lille-Nizza (sabato 18 aprile 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici

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