Liberati i quattro attivisti del Pedro arrestati ma scattano le restrizioni

I quattro attivisti fermati a Padova nei disordini avvenuti vicino al centro sociale Pedro sono stati liberati dopo il processo per direttissima che si è svolto ieri, 16 aprile. Durante gli scontri sono rimasti feriti sette carabinieri e sono state adottate restrizioni nei confronti dei militanti, anche se sono stati tutti rimessi in libertà. Le operazioni di polizia sono proseguite nel tentativo di mantenere l’ordine nella zona.

I disordini scoppiati a Padova culminati con il ferimento di sette carabinieri e l'arresto di quattro militanti vicino al centro sociale Pedro ha avuto il suo epilogo ieri 16 aprile quando i fermati sono stati processati per direttissima. Ebbene, il giudice ha convalidato gli arresti a carico.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Crisi del carburante, scattano le restrizioni nei primi quattro aeroporti italianiLa notizia è stata diffusa con un bollettino aeronautico per le compagnie aeree (in gergo si chiama Notam) da parte di Air Bp Italia, uno dei... Guerra in Iran, scattano le prime restrizioni in quattro aeroporti italianiSono scattate, all'aeroporto di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia le prime limitazioni di carburante per i voli.