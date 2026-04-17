Lago Sirio | video truccati e sbarre rotte finisce in tribunale

Le immagini delle telecamere comunali hanno mostrato alcune manovre effettuate da persone che cercavano di evitare il pagamento dei parcheggi di fronte a una pizzeria situata sul lago Sirio a Chiaverano. Tra le riprese si sono evidenziate anche alcune sbarre rotte e video che sembravano essere stati manipolati. Questi elementi hanno portato le autorità a portare la vicenda davanti a un giudice.

Le riprese delle telecamere comunali hanno portato i responsabili di una serie di manovre per evitare il pagamento dei parcheggi davanti alla pizzeria Il Sole, sul lago Sirio a Chiaverano, direttamente sotto la giurisdizione di un tribunale. La vicenda si è concentrata sulle dinamiche legate all’utilizzo di un’area che, fino al giorno precedente l’accaduto, risultava libera e utilizzabile dai passanti per sostare, consumare cibo o semplicemente passeggiare lungo il percorso lacustre. Dalla gestione informale al controllo tecnologico. Il passaggio da una consuetudine di sosta libera a un sistema di sorveglianza digitale ha evidenziato una frizione tra le abitudini locali e le regole del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lago Sirio: video truccati e sbarre rotte, finisce in tribunale Notizie correlate Leggi anche: Ivrea: 90enne si toglie la vita nel lago Sirio Tragedia nel lago Sirio a Ivrea: trovato il corpo di un uomoNella tarda mattinata di oggi, giovedì 2 aprile 2026, il corpo di un italiano di 90 anni è stato avvistato da alcuni passanti nelle acque del lago...