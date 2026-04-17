La micro-architettura di riso che cura l’uomo con l’apiterapia | nasce in Italia la casa del futuro

In Italia nasce una casa del futuro che combina la micro-architettura di riso e l’apiterapia per curare le persone. Un campo di riso nella pianura piemontese si collega a un alveare situato a Milano attraverso un sistema di tubature sotterranee. La struttura utilizza le proprietà del riso e dei prodotti dell’alveare per scopi terapeutici. Questa iniziativa unisce agricoltura e medicina attraverso un progetto innovativo e sperimentale.

Un filo sottile unisce un campo di riso nella pianura piemontese a un alveare in mezzo a Milano. Tiziana Monterisi, architetto e CEO e Co-Founder di Ricehouse, quel filo lo ha trasformato in un progetto: Hexa, una micro-architettura di sei metri quadri costruita interamente con gli scarti della filiera del riso, capace di sequestrare 2,29 tonnellate di CO2 e di saturarsi di propoli grazie al collegamento con due arnie vive. Non è un esercizio di stile «verde», e nemmeno l’ennesima casa «a basso impatto ambientale». Hexa è qualcosa di più profondo: uno spazio che non si limita a ridurre il danno, ma restituisce un beneficio. All’ambiente, alla città, alle persone che ci entrano.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - La micro-architettura di riso che cura l’uomo con l’apiterapia: nasce in Italia la casa del futuro Notizie correlate Il futuro nasce il Brianza: ecco dove si progettano quei micro gioielli che facilitano la nostra vitLa Brianza, cuore industriale della Lombardia, si conferma un distretto tecnologico di eccellenza, un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove... Leggi anche: Il futuro nasce il Brianza: ecco dove si progettano quei micro gioielli che facilitano la nostra vita Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fondoprofessioni rilancia il dibattito sulla formazione continua nelle micro imprese italiane; New York: mette il turbo Super Micro Computer; Stancer entra in Italia e punta sulle PMI per accelerare l’espansione europea dei pagamenti digitali; L'evento di Interni alla Statale per il FuoriSalone 2024. La micro-architettura di riso che cura l’uomo con l’apiterapia: nasce in Italia la casa del futuroSei metri quadri costruiti con scarti di riso, due arnie e la propoli al posto degli inquinanti. Hexa è l'architettura che guarisce ... panorama.it Addio a Wired Italia https://shorturl.at/C44EN - facebook.com facebook Nuovo attacco di Trump: “Gli USA non aiuteranno l’Italia”. Meloni a Parigi con i leader UE x.com