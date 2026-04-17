Una friggitrice ad aria da 7 litri ora può essere controllata tramite smartphone, permettendo di programmarla anche prima di tornare a casa. Questa funzione consente di impostare la cottura in anticipo, rendendo più semplice preparare pasti caldi e pronti all’arrivo. Prima di arrivare, si può scegliere di cucinare qualcosa di più sostanzioso senza doversi preoccupare di seguire procedure complicate o dedicare troppo tempo in cucina.

Quante volte prima di tornare a casa abbiamo pensato di prepararci un pranzetto o una cenetta da veri chef? Puoi una volta arrivati abbiamo ripiegato su un’insalata o una scatoletta perché per cucinare ci vuole impegno. Per non parlare dei tempi di cottura che a volte arrivano a superare anche più di un’ora. Un problema comune che con la friggitrice ad aria di Algostar diventerà un lontano ricordo. La Smart Cube è un apparecchio smart nel vero senso della parola e non solo nel nome. Non si limita a essere intuitiva e di facile utilizzo, a eleggerla la friggitrice intelligente è la possibilità di azionarla anche da remoto, tramite smartphone, così quando torniamo a casa la nostra cena è già pronta, non dobbiamo fare altro che impiantarla e gustarla.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La friggitrice ad aria da 7 litri diventa smart. La programmi per la cena da smartphone e stai senza pensieri

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