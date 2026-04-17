La soap opera turca La forza di una donna continua a catturare l’attenzione dei telespettatori su Canale 5 alle 16. Nel corso delle puntate, si susseguono eventi che coinvolgono i personaggi principali, tra cui un episodio in cui un personaggio di nome Arif decide di disfarsi di una pistola, seguendo il consiglio di un’altra protagonista. L’interesse per le vicende si mantiene elevato tra il pubblico.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 17 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che Bahar comunicherà a Kismet che Cem ha provato a mettersi in contatto con lei. Cosa farà lei? La sorellastra di Arif deciderà di troncare definitivamente il suo rapporto con lui perché pensa di non potersi fidare di lui. Spoiler La forza di una donna 17 aprile 2026: Arif chiede un consiglio a Kismet, le scopre che. Dopo aver scoperto che Sarp aveva una pistola in casa Arif chiederà a Bahar e Ceyda come poter risolvere la questione, subito dopo si recherà dalla sorella per chiederle un consiglio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 17 aprile 2026: Arif vuole liberarsi della pistola, il consiglio di Kismet

Notizie correlate

La forza di una donna, spoiler 3 aprile 2026: Ceyda si rivolge a Kismet, le sue rivelazioni la spiazzanoC’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.

La forza di una donna, spoiler 4 aprile 2026: Bahar rivela a Enver ed Arif la verità sull’aggressione di SirinC’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 15.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: La forza di una donna: Il confronto tra Bahar e Arif Video; Esplode la tensione nella serie La forza di una donna; La forza di una donna, le anticipazioni della settimana (20-25 aprile): Arif è pronta a chiudere con il passato; Arda rimane con Ceyda: le anticipazioni delle prossime puntate di La forza di una donna.

La forza di una donna, spoiler 22/4: Bahar elogia Arif a cena: 'Nessuno è puro come lui'Importante avvicinamento a La forza di una donna tra Bahar e Arif: i due vanno insieme ad una rimpatriata tra amici ... it.blastingnews.com

La forza di una donna trame finali: Cem e Kismet regalano l'auto e la casa ad ArifLe trame delle puntate finali de La forzas di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Cem e Kismet decideranno di fare un regalo ad Arif prima di lasciare Istanbul. La ... it.blastingnews.com

«Kismet e Cem hanno deciso di sorprendere Arif con un regalo inaspettato prima di lasciare Istanbul! » Le trame delle prossime settimane de La forza di una donna si infittiscono e promettono colpi di scena imperdibili. La coppia, in un gesto di sincero affet facebook

Bahar incontra a sorpresa la sorella di Arif in una serata che si rivelerà più pericolosa del previsto x.com