Juventus vs Bologna trentatreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Juventus e Bologna si svolge nella trentatreesima giornata del campionato di Serie A 20252026. La Juventus cerca di mantenere il quarto posto in classifica, mentre il Bologna punta a riscattarsi dopo le recenti eliminazioni in Europa League. Le probabili formazioni sono state annunciate e la gara sarà trasmessa su alcune piattaforme televisive e online, anche in diretta streaming.

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I bianconeri devono difendere il quarto posto, mentre i felsinei devono riprendersi dalle amarezze in Europa League. Juventus vs Bologna si giocherà domenica 19 aprile 2026 alle ore 20.45. JUVENTUS VS BOLOGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono reduci dal successo esterno di Bergamo contro l’Atalanta, grazie al quale sono tornati al quarto posto. La squadra di Spalletti, dopo gli ultimi due successi, cerca il tris per mantenersi in questa posizione, ma per dare l’assalto anche al terzo posto, distante tre punti. Anche i felsinei sono reduci dal successo casalingo contro il Lecce, che ha permesso loro di consolidare l’ottava piazza, salendo a quota 48.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Juventus vs Bologna, trentatreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Juventus-Galatasaray 3-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Frosinone-Padova, trentatreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Palermo-Avellino, trentatreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Fantacalcio, le probabili formazioni della 33ª giornata di Serie A 2025/26; Diffidati Milan-Juventus: Leao, Modric, Bremer e non solo chi rischia di saltare il big match per squalifica; La classifica di Serie A dall'arrivo di Spalletti alla Juve; Serie A – Differenze: bene Como e Milan. Malissimo la Fiorentina. Probabili formazioni Juventus-Bologna: cosa filtra su Yildiz, riecco McKennie e novità OrsoliniProbabili formazioni Juventus Bologna - Le possibili scelte di Spalletti e Italiano per il match della 33^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Juventus, Yildiz ancora in dubbio: novità su Thuram e KellyNovità dalla Continassa sulle condizioni dei giocatori bianconeri. msn.com Tuttosport - Juventus, Openda verso l’addio: Rennes e Premier League alla finestra - facebook.com facebook Alessandro Del Piero of Juventus x.com