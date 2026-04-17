Islamizzazione imposta agli studenti E l’imam spiega il Corano al vescovo

In alcune scuole superiori, studenti sono stati coinvolti in lezioni condotte dal dirigente di un'associazione islamica. In una città del Sud, il clero ha riferito di una forte influenza esercitata su alcuni membri della comunità religiosa. Un imam ha spiegato passaggi del Corano a un vescovo, suscitando discussioni sull'integrazione tra le diverse confessioni. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla presenza di figure religiose nelle scuole e sui contenuti trasmessi.

«Le classi seconde, sabato 18 aprile 2026, nell’ambito del progetto “Identità e fede islamica”, incontreranno il referente della comunità islamica di Sassuolo Hicham Houchim, rappresentante dell’Ucoii (Unione comunità islamiche italiane)». È quanto si legge in una comunicazione dell’Istituto tecnico industriale statale Enrico Fermi di Modena. Saranno infatti otto le classi seconde che seguiranno la lezione di islam dalla durata di ben due ore. Troppi alunni per la capienza di un’unica Aula Magna e, pertanto, verranno effettuati due turni: uno dalle 8 alle 10 e l’altro dalle 11 alle 13. Lezioni rigorosamente «in presenza», specifica il...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Islamizzazione imposta agli studenti. E l’imam spiega il Corano al vescovo Notizie correlate Report sull’islamizzazione in atto. Mille aree «vietate» agli europeiUn nuovo studio rivela che in queste zone le percentuali di stupro e rapine sono più alte rispetto alla media. Dal Corano al CsmScopriamo che il No è entrato nelle moschee, che gli imam anziché occuparsi di spiegare il Corano sono ormai esperti di Csm Ci mancava Allah fra i...