In quali mani sono e quanto guadagnano i centri commerciali in città

Il primo centro commerciale moderno dell'Emilia-Romagna fu inaugurato l’8 novembre 1989 alla periferia di Bologna, promosso da Coop Adriatica. Da allora, numerosi altri centri sono stati aperti in diverse aree della regione, portando con sé variazioni nelle dimensioni e nelle attività commerciali. Le proprietà di questi centri sono spesso gestite da società specializzate, mentre i ricavi derivano principalmente dagli affitti degli spazi e dalle vendite dei negozi presenti.

In origine ci fu il taglio del nastro al Centro Borgo. Era l'8 novembre 1989, quando alla periferia di Bologna, promosso da Coop Adriatica, venne inaugurato il primo centro commerciale moderno dell'Emilia-Romagna. Una galleria con un grande supermercato affiancato da altri negozi: in Italia, così.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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