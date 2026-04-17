Il Barcellona avrebbe deciso di non procedere con il riscat di Rashford, l’attaccante inglese che in passato aveva attirato l'interesse di altri club italiani. L’attuale situazione vede il club catalano cambiare idea rispetto alla possibile operazione, mentre la Juventus potrebbe valutare altre opzioni. Rashford, che ha già avuto contatti con il calcio italiano in passato, non rientrerebbe più nei piani del Barcellona per la prossima stagione.

L’inglese è già stato in orbita Serie A nel recentissimo passato: ci furono dei colloqui con il Milan prima del suo trasferimento all’Aston Villa Il Barcellona non sarebbe più convinto di riscattare Rashford. In verità l’ opzione sembrerebbe essere scaduta già il mese scorso: era fissata a circa 30 milioni di euro. Il Barcellona ‘molla’ Rashford alla Juve: ma per chiudere servono due cose (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it L’inglese non è stato all’altezza proprio nel momento clou della stagione, quando era chiamato a non far rimpiangere l’infortunato Raphinha. Il presidente Laporta giudicherebbe eccessiva la cifra per acquistarlo a titolo definitivo, anche se è stato lui a concordarla l’estate scorsa: la situazione potrebbe mutare qualora il Manchester United aprisse a uno sconto.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Barcellona ‘molla’ Rashford alla Juve: cosa serve per chiudere l’operazione

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