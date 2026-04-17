I pronostici di venerdì 17 aprile | Serie A Serie B Bundesliga e Ligue 1

Venerdì 17 aprile si disputano partite di anticipi in diverse leghe di calcio. In Italia si giocano incontri di Serie A e Serie B, mentre in Germania e Francia si disputano match di Bundesliga e Ligue 1. Sono in programma diverse sfide che coinvolgono squadre di vari livelli, con alcune partite che si svolgono nel tardo pomeriggio e altre in serata. Le partite rappresentano un momento importante per le classifiche di tutte le competizioni.

I pronostici di venerdì 17 aprile, ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga e Ligue 1 più altri campionati minori A Como, domenica scorsa, l’Inter ha dato dimostrazione, per l’ennesima volta, delle sue straordinarie doti offensive e realizzative, che in Serie A continuano a non avere eguali (miglior attacco con 75 gol). I nerazzurri l’hanno spuntata 4-3 in riva al lago, trascinati dalle doppiette di Dumfries e Thuram. Il successo sugli uomini di Cesc Fabregas ha avvicinato sensibilmente la Beneamata all’obiettivo scudetto, in una giornata in cui sia il Napoli che il Milan hanno fatto flop. Nel frattempo, prima della semifinale di...🔗 Leggi su Ilveggente.it

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