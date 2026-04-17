Guida al weekend gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana

Il fine settimana a Ferrara e provincia si presenta con tempo variabile, caratterizzato da piogge improvvise e momenti di sole che fanno pensare all’estate. La situazione meteorologica è tipica dei mesi primaverili, con condizioni che cambiano rapidamente. Gli eventi programmati nel territorio si svolgeranno secondo il calendario previsto, anche se le condizioni meteo potrebbero influenzare qualche attività all'aperto.

Tempo incerto, un classico dei mesi primaverili, tra piogge inaspettate e il sole che spunta fuori senza preavviso e scalda come si se fosse già in spiaggia. In attesa di scoprire cosa riserverà il meteo per questo fine settimana, Ferrara non si ferma, proponendo un articolato calendario di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Guida al weekend, gli eventi da non perdere a Ferrara e provincia nel fine settimana; Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere questa settimana; Guida agli eventi del weekend (10 – 12 aprile); Teatro, street food e mercatini: cosa fare nel weekend a Ferrara. Domani alla Palazzina delle Arti presentazione della guida della mostra permanente e visita guidata gratuita ai capolavori di Agostino Fossati - facebook.com facebook È disponibile la video guida per nuovi beneficiari di Assegno sociale. Il servizio personalizzato e interattivo viene erogato automaticamente dopo l'accoglimento della domanda e resta disponibile per sei mesi rb.gy/67dpcz youtu.be/D7L11PdRQc8si x.com