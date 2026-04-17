Il presidente della FIGC ha dichiarato che il calcio italiano è cresciuto e ha raggiunto livelli importanti. Successivamente ha rivolto una critica pubblica a un dirigente di una società di calcio, senza fare nomi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, dove ha commentato l’andamento del campionato e la situazione generale del settore. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali conseguenze o reazioni successive.

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© Juventusnews24.com - Gravina: «Siamo onesti, il calcio italiano è cresciuto e ha raggiunto livelli importanti». Poi la stoccata a De Laurentiis

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