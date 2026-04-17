Gravina | Conte ct? Prima del 22 giugno questa situazione non sarà definita

Da ilnapolista.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriele Gravina, ex presidente della Figc, è intervenuto durante una trasmissione radiofonica, commentando la situazione legata a Conte. Ha dichiarato che prima del 22 giugno non si potrà considerare risolta o definita questa vicenda. Gravina non ha fornito ulteriori dettagli sul contesto o sugli sviluppi futuri, limitandosi a indicare un termine temporale per la risoluzione della questione.

A Kiss Kiss Napoli: "De Laurentiis? È un dirigente brillante ma votò contro la riduzione della Serie A a 18 squadre che era stata proposta da Juve, Milan, Inter e Roma" Dc Roma 19062025 - presentazione Commissario Tecnico Nazionale di Calcio foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Gianluigi Buffon-Rino Gattuso-Gabriele Gravina Gabriele Gravina, ex presidente della Figc, ha parlato a Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal. Ha completato la sua autodifesa (ormai è il suo refrain, dall’intervista al Corriere della Sera in poi). Almeno stavolta non ha detto che il suo errore è stato sbagliare a calciare i rigori.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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