Grande Fratello Vip 2026 nomination | chi è stato nominato oggi 17 aprile

Oggi, 17 aprile 2026, si sono svolte le nomination al Grande Fratello Vip. Al termine della puntata, alcuni concorrenti sono stati inseriti nella lista dei nominati. I nomi dei partecipanti coinvolti non sono ancora stati resi noti e sono in aggiornamento. La modalità di voto e le decisioni dei concorrenti saranno comunicate nelle prossime ore.

. Quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, 17 aprile 2026? Sono finiti in nomination: In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity: accedendo all’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente trova attivo il pulsante “Vota”: basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 17 aprile Grande Fratello VIP, Dal Bacio alla Nomination Choc, Il Ribaltone nella Casa del GF Vip in Poche Ore Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 17 marzo Leggi anche: Grande Fratello Vip 2026, nomination: chi è stato nominato oggi, 3 aprile Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, le anticipazioni del 14 aprile: alleanze impreviste e scherzi; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, anticipazioni: il ‘caso’ Adriana Volpe e due big a rischio. Sondaggi, chi esce e cosa vedremo stasera; Grande Fratello Vip 2026, ottava puntata: cos'è successo il 10 aprile. Al Grande Fratello Vip 2026 è la notte della verità: stasera verrà scelta la prima finalistaNel televoto tutto al femminile tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Antonella Elia solo una avrà la meglio ... iodonna.it Grande Fratello Vip 2026 prossima puntata: anticipazioni, sondaggi e provvedimentoEcco le anticipazioni della prossima puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda questo venerdì 17 aprile 2026. Finalista, sondaggi e molto altro ... tuttosulgossip.it Grande Fratello Vip, le anticipazioni della serata: la prima finalista e il (possibile) ritiro di un concorrente facebook