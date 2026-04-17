Grande Fratello Vip 2026 eliminati | chi è stato eliminato oggi 17 aprile
Nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip 2026, in onda su Canale 5, sono stati eliminati alcuni concorrenti. La puntata, andata in onda il 17 aprile, ha visto i telespettatori votare per decidere chi abbandonava il reality. I nomi degli eliminati non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma verranno aggiornati a breve. La trasmissione prosegue con il resto del cast ancora in gioco.
GRANDE FRATELLO VIP 2026 ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della puntata del Grande Fratello Vip 2026 in onda oggi, 17 aprile 2026, su Canale 5? In aggiornamento Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) oggi dal Grande Fratello Vip 2026, ma dove vedere il reality in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.🔗 Leggi su Tpi.it
Grande fratello vip 2026 | ultimo televoto aperto | ecco chi verrà eliminato | sondaggio televoto
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