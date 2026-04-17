Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO

Da pochi giorni gli Uffici scolastici stanno valutando le domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 202627 e 202728. La fase di elaborazione delle richieste, inviate entro il 16 marzo, è partita lo scorso 30 marzo. Sono state individuate alcune scuole polo incaricate di esaminare le domande e di procedere con le valutazioni ufficiali.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande [AGGIORNATO]; GPS 2026, Valutazione delle domande: ecco le scuole polo di cui si avvalgono gli Uffici Scolastici. Tutte le indicazioni utili in merito (IN AGGIORNAMENTO); Graduatorie GPS 2026: ecco come controllare il titolo estero di accesso; Boom di domande per le Graduatorie GPS 2026/28: ecco i dati ufficiali. Graduatorie GPS 2026: ecco come controllare il titolo estero di accessoInserimento con riserva nelle GPS 2026/28 per titolo estero in attesa di riconoscimento: cosa devono controllare le scuole polo. orizzontescuola.it Riserva N nelle GPS 2026: conta domanda di iscrizione al collocamento mirato, non estremi del verbale INPSFase di valutazione delle domande GPS per il biennio 2026/28: con apposita nota l'Ufficio Scolastico di Taranto ritorna su un argomento delicato dell'aggiornamento delle graduatorie avvenuto entro lo ... orizzontescuola.it Graduatorie provvisorie scuole dell'infanzia a.s. 2026-2027 Nel link tutti i dettagli: https://www.comune.fiumicino.rm.it/it/news/graduatorie-provvisorie-scuole-dell-infanzia-a-s-2026-2027 facebook Le domande per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi devono essere presentate esclusivamente tramite Istanze Online nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 19 maggio. Prima di questa fase, gli Uffici Scolastici Regionali pubbli… x.com