Graduatorie GPS 2026 | ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO

Da orizzontescuola.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da pochi giorni gli Uffici scolastici stanno valutando le domande per le graduatorie GPS provinciali e di istituto relative agli anni scolastici 202627 e 202728. La fase di elaborazione delle richieste, inviate entro il 16 marzo, è partita lo scorso 30 marzo. Sono state individuate alcune scuole polo incaricate di esaminare le domande e di procedere con le valutazioni ufficiali.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: dallo scorso 30 marzo è iniziata presso gli Uffici scolastici la fase di valutazione ed elaborazione delle domande presentate entro il 16 marzo. Prossimo step sarà lo scioglimento della riserva per titoli e servizi correttamente dichiarati con riserva e che saranno conseguiti entro il 30 giugno. L'articolo Graduatorie GPS 2026: ecco le scuole polo che valutano le domande AGGIORNATO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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