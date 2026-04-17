Giornale radio del pomeriggio venerdì 17 aprile

Nel pomeriggio di venerdì 17 aprile, il giornale radio di LaPresse ha fornito un riepilogo delle principali notizie di giornata. Sono stati affrontati vari argomenti, tra cui sviluppi legali, eventi di cronaca e aggiornamenti su questioni di interesse pubblico. La trasmissione ha presentato i fatti principali in modo diretto e senza commenti, offrendo un quadro chiaro delle novità più rilevanti per i ascoltatori.

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