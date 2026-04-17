Alessandra Mussolini ha avvisato Lucia Ilardo di fare attenzione a Renato Biancardi, sostenendo che potrebbe sfruttarla. La coppia, formata da Lucia e Renato, ha avuto una relazione nella casa del Grande Fratello Vip, ma il rapporto è stato segnato da diversi scontri e tensioni. La situazione tra i due concorrenti resta instabile, con gli atteggiamenti di Renato al centro delle discussioni.

Continuano gli alti e bassi tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi al Grande Fratello Vip. Tra loro era nato un flirt nella casa più spiata dagli italiani ma il rapporto continua ad essere caratterizzato da molte turbolenze. In molti pensano che l'atteggiamento del gieffino nei confronti di Lucia sia duro e poco rispettoso, i due non fanno che discutere. Lei ha provato più volte ad avere dei confronti con Renato Biancardi per cercare di chiarire, lui però non sembra essere intenzionato a far tornare il sereno tra loro, le ha anche detto che non vuole avere più niente a che fare con lei. Alessandra Mussolini invita Lucia Ilardo a prendere le distanze da Renato Biancardi: la sta usando al Grande Fratello Vip? Per l'ex parlamentare quella tra i due gieffini è una delle situazioni peggiori che potesse accadere.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Alessandra Mussolini mette in guardia Lucia Ilardo su Renato: “Ti usa, apri gli occhi”

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