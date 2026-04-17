Frutta e verdura sempre più care Ugcons | Rischiano di diventare beni di lusso

I prezzi di frutta e verdura sono in aumento e stanno incidendo significativamente sui bilanci delle famiglie. Nella città di riferimento, il rincaro dei prodotti ortofrutticoli è tornato a essere un tema di attualità, con prezzi che, secondo lo Sportello del Consumatore Ugcons, sono arrivati a livelli considerati difficili da affrontare per molti consumatori. La situazione mette in evidenza un incremento dei costi che rischia di rendere questi generi di prima necessità meno accessibili.

Frutta e verdura sempre più care, al punto da pesare in modo serio sui bilanci familiari. Nella città del Santo il rincaro dei prodotti ortofrutticoli torna al centro dell’attenzione, con prezzi che, secondo lo Sportello del Consumatore Ugcons, hanno raggiunto livelli ormai difficili da sostenere.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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