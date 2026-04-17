estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 17 aprile 2026

Oggi, venerdì 17 aprile 2026, si sono svolte le estrazioni dei numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto. I risultati sono stati comunicati in diretta e sono disponibili per consultazione. Sono stati estratti i numeri che potrebbero portare premi ai giocatori che li hanno scelti. Le modalità di estrazione e i numeri estratti sono state trasmesse questa mattina.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi venerdì 17 aprile 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 62 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, venerdì 17 aprile 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 9 Aprile 2026

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