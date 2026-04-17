Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 17 aprile 2026

Oggi, 17 aprile 2026, è stata effettuata l’estrazione dell’Eurojackpot. Sono stati annunciati i numeri vincenti, mentre si tiene anche la diretta dell’estrazione del Superenalotto. I risultati sono disponibili immediatamente dopo l’estrazione e vengono pubblicati sui canali ufficiali. Non sono stati comunicati eventuali vincite o premi assegnati in questa fase.

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