Dopo la conclusione del tg5 serale di ieri, è stata trasmessa un nuova puntata di Striscia la Notizia su Canale 5. La puntata è andata in onda subito dopo il telegiornale e appartiene alla stagione del popolare programma satirico condotto da Antonio Ricci. Chi desidera rivedere l’episodio può trovare la replica sui canali digitali della rete o sui servizi di streaming ufficiali.

Ieri sera, subito dopo la fine dell’edizione serale del Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, il popolare tg satirico di Antonio Ricci trasmesso su Canale 5. Se non avete avuto modo di vederla in diretta, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Striscia la Notizia del 17 Aprile in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Dove vedere la replica di Striscia la Notizia del 17 Aprile in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia si può rivedere in TV e in streaming. Tra inchieste al cardiopalma su tutto il territorio nazionale, inseguimenti ai cosiddetti furbetti e rubriche sempre apprezzate dal pubblico, il tg satirico inventato ad Antonio Ricci continua a restare uno dei programmi di punta del palinsesto Mediaset.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Dove vedere la replica dell’ultima puntata di Striscia la Notizia

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