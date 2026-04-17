Csu Forza Italia lancia l’allarme | Futuro a rischio per dipendenti e servizi

Il dibattito sul futuro di Como Servizi Urbani torna a occupare le cronache locali, con il gruppo consiliare di Forza Italia che solleva preoccupazioni riguardo al nuovo modello di gestione della società partecipata del Comune. Il capogruppo della forza politica ha evidenziato il rischio di ripercussioni sui dipendenti e sui servizi offerti alla cittadinanza. La questione è al centro delle discussioni politiche sulla gestione della società pubblica.

Il futuro di Como Servizi Urbani torna al centro del dibattito politico cittadino. A intervenire è il gruppo consiliare di Forza Italia, con il capogruppo Giordano Molteni che esprime forte preoccupazione per il nuovo modello di gestione della società partecipata del Comune.Molteni parte da una.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Portanova lancia l’allarme: «Se non dai fiducia al tuo prodotto italiano, l’Italia come fa ad avere una nazione forte in futuro?» – VIDEOMercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Csu, Forza Italia lancia l’allarme: Futuro a rischio per dipendenti e servizi; Emilia Romagna, Forza Italia lancia l’Osservatorio sulle liste d’attesa in sanità; FORZA ITALIA CAMPANIA. FULVIO MARTUSCIELLO LANCIA DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE; Elezioni provinciali a Salerno, Forza Italia il sindaco di Scafati. Como, i nuovi dubbi di Forza Italia sul destino di Csu: A rischio il futuro dei dipendenti e la qualità dei serviziIl futuro di Csu, società partecipata del Comune di Como, continua a tenere banco in città. Gli impianti sportivi finora gestiti internamente andranno in ... espansionetv.it Continua il rinnovamento forzato dentro Forza ItaliaForzato dai Berlusconi: Paolo Barelli si è dimesso da capogruppo del partito alla Camera ed è stato sostituito da Enrico Costa ... ilpost.it Amministrative Cervia. DeLorenzi lancia la sfida: "Non riconosco più la mia città" Fratelli d'Italia, Forza Italia e Patto per il Nord hanno scelto Marco Delorenzi come candidato sindaco a Cervia. 60 anni, da oltre 30 anni dipendente in Comune, Delorenzi è attivo - facebook.com facebook Forza Italia scende in piazza a Milano contro la Lega. E si divide x.com