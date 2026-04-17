Questa mattina, l'artista ha incontrato giornalisti e presentato in anteprima il suo nuovo album, intitolato La Fonte. Ha condiviso alcune canzoni con la stampa, commentandole ogni tre tracce, e ha deciso di anticipare la pubblicazione prevista di alcune settimane. L’iniziativa ha suscitato attenzione tra i presenti, che hanno preso nota delle sue scelte in vista dell’uscita ufficiale.

È tutta la mattina che Cosmo sta dietro a presentazioni e giornalisti. Ha scelto di presentare il suo nuovo album, La Fonte, un paio di settimane prima della sua uscita effettiva, facendolo ascoltare alla stampa e commentandolo ogni tre tracce. L’imponente impianto Hi-Fi di Voce a Triennale rende una considerevole giustizia al sesto album in studio del musicista e cantante eporediese. Ma la primavera è troppo bella fuori, per cui quando arriva il mio turno d’intervista gli propongo di svaccarci al sole sul prato, di fronte al Palazzo dell’Arte. «Di brutto» mi risponde. E così ci ritroviamo a chiacchierare su un manto morbido di erba appena tagliata, gli uccellini che cinguettano tutto attorno.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cosmo non può essere addomesticato

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