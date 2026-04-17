Cos’hanno fatto le altre nazionali di calcio europee

Negli ultimi anni, le nazionali di calcio di Francia, Spagna e Germania hanno adottato strategie diverse per lo sviluppo dei giovani talenti. La Francia ha puntato su programmi di formazione nelle accademie, mentre la Spagna ha rafforzato il settore giovanile attraverso investimenti nelle squadre di base. La Germania ha introdotto modifiche nelle categorie giovanili e nelle modalità di selezione dei giovani calciatori, con l'obiettivo di migliorare la crescita dei talenti emergenti.

Negli anni Francia, Spagna e Germania hanno cambiato lo sviluppo dei giovani calciatori, con modelli diversi a cui l'Italia potrebbe rifarsi La mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di calcio del 2026 ha suscitato un nuovo dibattito sulle riforme necessarie per rilanciare un sistema da tempo in difficoltà: l’ultima presenza della nazionale ai Mondiali risale ormai al 2014. Sono state fatte molte proposte, ed è anche stato rispolverato il fantomatico “dossier Baggio”, ma tutte hanno in comune un ripensamento profondo del calcio giovanile, anche se spesso si basano su idee generiche e proclami fumosi. È un tema, questo, presente...🔗 Leggi su Ilpost.it

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