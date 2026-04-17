Il rucking è una disciplina che consiste nel camminare portando uno zaino carico, combinando esercizio fisico e attività all’aperto. Questa pratica sta diventando sempre più popolare tra chi cerca un allenamento completo senza dover frequentare palestre. Non ci sono attrezzature complicate, basta uno zaino e un po’ di spazio libero per svolgere questa attività. La camminata con il peso si può svolgere ovunque, all’aperto o in zone urbane.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La camminata è il gesto più naturale che ci sia. Periodicamente però accade qualcosa, nasce una nuovo concept performativo che trasforma una meccanica assolutamente naturale in qualcosa d'altro, una genesi gargantuesca che fa tremare i polsi ai puristi del fitness. Una tendenza che ha partorito il suo mostro più deforme: la camminata all'indietro (innaturale per definizione). Il resto sono varianti più o meno accettabili: il brisk walking, la camminata veloce o la camminata Fartlek 5-2-4, una variante intervallata che alterna fasi di sforzo intenso a momenti di recupero.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Cos'è il rucking, la camminata che trasforma il camminare in un workout completo

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