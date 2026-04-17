Con la primavera aumentano le pattuglie sul Lario | sanzionato una barca a noleggio senza documentazione

Con l’arrivo della primavera, le autorità rafforzano i controlli sulle imbarcazioni sul lago di Como. Durante un’ispezione, è stata sanzionata una barca a noleggio priva di documenti necessari. Le pattuglie delle forze dell’ordine sono state mobilitate per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante la stagione turistica. Le verifiche continueranno nelle prossime settimane lungo le sponde e le acque del lago.

Con l’arrivo della bella stagione torna anche l’attenzione delle forze dell’ordine sulle acque del lago di Como. La polizia di Stato ha infatti intensificato i controlli nel primo bacino del Lario, con l’obiettivo di prevenire incidenti nautici e verificare il rispetto delle norme sulla.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Bonus zanzariere 2026 con e senza ristrutturazione, requisiti e documentazioneIl bonus zanzariere 2026 permette di ottenere una detrazione fiscale per modificare i sistemi di protezione installati sulle finestre e sulle porte.