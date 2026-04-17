Beve tutta la notte poi collassa ubriaco sulla ciclabile

Nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, un uomo di 40 anni è stato soccorso in via Edison a Nave dopo aver trascorso tutta la notte a bere. È stato trovato in stato di ubriachezza, collassato sulla ciclabile. I passanti hanno chiamato i soccorsi, che sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. Non sono stati riportati dettagli sulle sue condizioni di salute al momento dell'intervento.

Ubriaco fradicio dopo aver bevuto per tutta la notte, un uomo di 40 anni è stato soccorso nella mattinata di oggi, venerdì 17 aprile, in via Edison a Nave. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Nave Soccorso con un’automedica.L’allarme è scattato intorno alle 9.40, quando alcuni passanti hanno.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Beve tutta la sera, ubriaco fradicio collassa in mezzo alla strada