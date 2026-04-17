Oggi è stata trasmessa l’ultima puntata della soap opera americana Beautiful, che da più di 25 anni viene trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5. Per chi si fosse perso la puntata, è possibile guardare la replica in streaming. La piattaforma ufficiale offre la possibilità di rivedere gli episodi passati, permettendo agli spettatori di seguire le vicende dei personaggi protagonisti.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 17 Aprile. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Pride & Prejudice | Complete Series 5hr Omnibus

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Beautiful, le trame della settimana dal 20 al 26 aprile; Primavera = nuova skincare: i consigli per una pelle al top; Beautiful, le anticipazioni: Thomas vuole sposarsi e Hope crolla; Dove andare per il ponte del 1° Maggio in Italia? Le migliori mete per il 2026.

E' tornato il sereno tra Steffy e Finn e nelle prossime puntate che cosa succederà Ecco le anticipazioni di Beautiful per i più curiosi https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/soap-opera/beautiful-bill-pronto-a-riconoscere-luna-ma-e-davvero-sua-figlia-t facebook

The Beautiful Transformation of Chianti Classico DOCG x.com