Be my sunshine replica puntata 17 aprile in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 17 aprile – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Poyraz installa una cabina fotografica e Idil coglie l’occasione per rimarcare la loro confidenza, spingendolo a scattare una foto con lei davanti a Haziran. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 18 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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