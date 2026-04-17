Be my sunshine replica puntata 17 aprile in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – venerdì 17 aprile – con la soap turca Be my sunshine ( Ada Masal? ). Nella puntata odierna Poyraz installa una cabina fotografica e Idil coglie l’occasione per rimarcare la loro confidenza, spingendolo a scattare una foto con lei davanti a Haziran. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 18 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it
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