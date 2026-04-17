Il 17 aprile 2026 si parla di un progetto per migliorare la mobilità nella città di Arezzo. L’obiettivo è rendere più efficiente il sistema di trasporti attraverso interventi sostenibili e interventi sulla rete già presente. L’amministrazione ha annunciato iniziative che prevedono sia la realizzazione di nuove opere che la valorizzazione delle infrastrutture esistenti, con l’intento di favorire una mobilità più efficace.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Arezzo e una mobilità più efficace: la rivoluzione possibile tra opere sostenibili e valorizzazione dell'esistente. Una proposta nata vent’anni fa viene oggi aggiornata in chiave sostenibile e realizzabile. Donati: “Stop ai cantieri faraonici: interventi mirati e nuove tecnologie ferroviarie possono migliorare concretamente la mobilità urbana” Una città che si muove meglio è una città che vive meglio. Da questa visione nasce “Arezzo Intermodale”, il progetto della Coalizione Civica a sostegno del candidato sindaco Marco Donati: una proposta per rispondere alle 120.000 presenze giornaliere, tra residenti e pendolari, che ogni giorno mettono sotto pressione la viabilità cittadina, valorizzando le infrastrutture esistenti e puntando su un modello di mobilità sostenibile.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Arezzo e una mobilità più efficace: la rivoluzione possibile tra opere sostenibili e valorizzazione dell'esistente»

Notizie correlate

Leggi anche: Europa: per una cooperazione più efficace serve coerenza tra politiche e fondi

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Arezzo e una mobilità più efficace: la rivoluzione possibile tra opere sostenibili e valorizzazione dell'esistente; Navetta Altotevere–Arezzo, svolta per la mobilità; Bus più nuovi e più efficienti: così cambia il trasporto pubblico a Livorno; La mobilità lenta: un percorso tra sfide e benefici.

«Arezzo: oltre la narrazione, il bilancio reale di undici anni di governo»Arezzo, 8 aprile 2026 – «Arezzo: oltre la narrazione, il bilancio reale di undici anni di governo». La nota di Arezzo 2020/AVS Arezzo. «A fronte di una narrazione che descrive la città sulla cresta d ... lanazione.it

Un incontro su progettualità e prospettive della mobilità lenta a Chiusi della VernaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

I COMANDANTI DI AREZZO E SANSEPOLCRO PROMOSSI A MAGGIORE Il 15 aprile, presso il Comando Legione Carabinieri Toscana, alla presenza degli Ufficiali dello Stato Maggiore, si è svolta una breve, ma sentita, cerimonia ufficiale, presieduta dal C facebook