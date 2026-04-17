Antonella Clerici, ospite nel podcast “BSMT” di Gianluca Gazzoli, ha condiviso alcuni momenti della sua carriera televisiva, partendo dal suo primo lavoro con un documentario dedicato alla terza età. Durante l'intervista, ha parlato anche di esperienze personali, tra cui un episodio di maternità violata e le lacrime versate per un collega scomparso. Ha inoltre raccontato del tradimento subito in ambito lavorativo e di un episodio con il cane durante un test.

Antonella Clerici, ospite nel podcast “BSMT” di Gianluca Gazzoli, ha riavvolto il nastro della sua carriera tv, iniziata con un documentario sulla terza età. Indimenticabile “La Prova del Cuoco”, che ha condotto per 15 anni con ascolti record, tolto durante il congedo maternità e sostituito da Elisa Isoardi. “Ero convinta di tornare, invece trovarono un’altra. Dopo Sanremo 2010 chiesi solo di riprendermelo: era una questione di principio”, ha raccontato con amarezza, tornando nel 2010. La gioia della maternità con Maelle (nata 2009 da Eddy Martens) è stata offuscata da un’ombra: “Ero incinta e non lo sapeva nessuno, ma la clinica vendette le mie analisi ai giornali.🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Antonella Clerici Svela: Maternità Violata e Lacrime per Frizzi

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