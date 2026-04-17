Almanacco | Venerdì 17 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Venerdì 17 aprile è il 108° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 258 giorni ancora da trascorrere prima della fine dell'anno. In questa data vengono ricordati eventi storici e si celebrano alcuni compleanni e santi. L'almanacco del giorno raccoglie anche un proverbio popolare associato alla giornata.

Venerdì 17 aprile è il 108° giorno del calendario gregoriano. Mancano 258 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Roberto di La Chaise-DieuProverbio di Aprile Quando tuona d'aprile buon segno per il barileAccadde oggi1961 – Crisi dei missili di CubaBaia dei Porci: inizia l'invasione di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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