Almanacco | Sabato 18 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 18 aprile è il 109° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 257 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra il santo di San Galdino e si ricorda un proverbio che riguarda le piogge di aprile e maggio. Tra gli eventi storici si segnala un episodio della Prima guerra mondiale avvenuto nel 1916, legato alla guerra bianca sul fronte.

Sabato 18 Aprile è il 109° giorno del calendario gregoriano. Mancano 257 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San GaldinoProverbio di AprileD'aprile piove per gli uomini e di maggio per le bestieISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1916 – Guerra bianca sul fronte.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Almanacco | Sabato 4 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoInaugurazione a New York del World Trade Center (WTC), noto per le sue Torri Gemelle, primo World Trade Center della storia: ricorrenze, avvenimenti,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 18 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; Venerdì 17 Aprile | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Almanacco | Sabato 11 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Il Cammino di Francesco tra sfide e opportunità: ad Arezzo un confronto sul futuro dei territori. Oroscopo di domani, sabato 18 aprile: le previsioni segno per segno di Paolo FoxSabato porta con sé un cielo ricco di spunti, tra slanci improvvisi e richieste di prudenza. Ecco cosa aspettarsi segno per segno secondo l'oroscopo di Paolo Fox. Ariete Sabato è una giornata particol ... corrieredellumbria.it L'oroscopo del giorno sabato 18 aprile: confronti costruttivi per il segno del LeoneOroscopo e previsioni per la giornata di sabato 18 aprile con classifica: voglia di nuove avventure per il segno del Toro ... it.blastingnews.com Almanacco del giorno! facebook