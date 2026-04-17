almanacco del 17 04 2026

Oggi, 17 aprile 2026, è un martedì e il calendario segnala questa data. La giornata inizia con le notizie che arrivano dall’attualità e dagli eventi recenti, senza particolari avvenimenti di rilievo segnalati in questa sezione. Il riferimento più immediato è a un almanacco che riporta le informazioni del giorno e le date del calendario, con un saluto di buona giornata firmato da una voce nota.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Donnino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto in lungo il tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il simbolo indiscusso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica di Cana neanche...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Almanacco 17 Aprile 2026

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