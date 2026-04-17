Al via il servizio di disinfestazione ecco il calendario completo con zone e date

È stato annunciato l'inizio del servizio di disinfestazione nel territorio della città, con le operazioni che prenderanno il via nei prossimi giorni. Il settore ambiente del Comune di Reggio Calabria ha pubblicato il calendario dettagliato che indica le zone interessate e le date programmate. L'intervento riguarda diverse aree della città e si svolgerà secondo le tempistiche indicate nel documento ufficiale.

Al via il servizio di disinfestazione del territorio cittadino che partirà nei prossimi giorni. Ecco il calendario reso noto dal settore ambiente del Comune di Reggio Calabria.Questo l'elenco dei quartieri interessati con relative date e orari di inizio:Pineta Zerbi – Eremo – Tremulini: 19 aprile.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Modello 730/2026, il calendario completo degli adempimenti: le date dei rimborsiIl sipario sulla stagione fiscale 2026 si alza con un cronoprogramma fitto di appuntamenti: il calendario per il Modello 730/2026, riferito ai... Prove Invalsi 2026, il calendario completo: le date e le materie per ogni grado scolasticoDal 2 marzo partono le Prove Invalsi 2026 per i maturandi, con l'inedito test sulle Competenze Digitali. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Zanzara tigre: al via le misure di contrasto del Comune di Parma; Pula, al via la disinfestazione contro le blatte - L'Unione Sarda.it; Programma straordinario di disinfestazione larvicida preventiva per il contenimento delle Arbovirosi; PROGRAMMA Manfredonia, al via la disinfestazione notturna: calendario e zone interessate. Disinfestazione a Reggio Calabria: al via il calendario 2026 quartiere per quartiere | INFO UTILIIl Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria informa i cittadini del calendario relativo al servizio di disinfestazione che partirà nei prossimi giorni. Di seguito pubblichiamo l’elenco dei quart ... strettoweb.com PROGRAMMA Manfredonia, al via la disinfestazione notturna: calendario e zone interessateLe autorità invitano i residenti delle aree interessate ad adottare alcune precauzioni durante le ore di intervento. statoquotidiano.it #CastelVolturno- Incendio in deposito distrugge imbarcazioni: decisivo intervento dei Vigili del Fuoco Servizio di #FlavioCerbone #NanoTG #NanoTV facebook Secondo il dirigente generale, i servizi di ristorazione sono destinati a tutto il personale in servizio nella sede istituzionale, circa 200 dipendenti, e non costituiscono un beneficio esclusivo x.com